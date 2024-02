Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prenatrpanosti slovenskih zaporov, kar je posledica vse pogostejših poskusov nezakonitega prehoda meje. Poročale so tudi o slovenskih kmetih, ki so se sestali s predstavniki ministrstva za kmetijstvo in finance ter razpravljali o izplačilu za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost.