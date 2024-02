Dnevnik o protestih slovenskih kmetov (27. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Tatjana Pihlar v komentarju Kdo vodi in zastopa kmete? piše o protestih kmetov. Stavkovne zahteve kmetov se tako množijo, da nihče več ne zmore povzeti, kaj sploh zahtevajo od vladajočih. Morda bo po sestanku predstavnikov kmetijskih organizacij in ministrstva za finance končno jasno, ali se bodo pogajali ali puntali ter kdo jih zastopa in vodi.