Na zasedanju VS ZN o Siriji poudarki na humanitarni krizi

New York, 27. februarja - Humanitarna kriza v Siriji se nadaljuje, čeprav je pozornost sveta obrnjena v Gazo, so na današnjem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnem in političnem položaju v Siriji opozarjali veleposlaniki držav članic najpomembnejšega organa svetovne organizacije, med njimi tudi Samuel Žbogar.