V ZN opozarjajo na povečano nevarnost v Siriji zaradi vojne med Izraelom in Hamasom

New York, 30. oktobra - Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen je danes v Varnostnem svetu ZN na zasedanju na temo razmer v Siriji povedal, da se nestabilnost in nasilje povečujeta, smiselnega političnega procesa pa ni. Opozoril je, da je Sirija na najnevarnejši točki v zadnjem času, ker se je tja začel prelivati spopad med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.