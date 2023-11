Evropska komisija začasno ustavila oglaševanje na omrežju X

Bruselj, 17. novembra - Evropska komisija je začasno ustavila oglaševanje na družbenem omrežju X, saj se je na njem okrepilo širjenje dezinformacij in sovražnega govora, so danes sporočili v Bruslju. Dodali so, da smernice glede oglaševanja na družbenih omrežjih redno pregledujejo in po potrebi spremenijo.