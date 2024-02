Francoska opozicija kritična do Macronovih izjav glede Ukrajine

Pariz, 27. februarja - Francoske opozicijske stranke tako na skrajno desnem kot levem polu so bile danes kritične do izjav predsednika Emmanuela Macrona, ki v okviru podpore Ukrajini ni izključil možnosti napotitve sil v državo. Označile so jih za nepremišljene, taka poteza pa bi po njihovem Francijo vpletla v vojno. Slišati je bilo tudi pozive k razpravi v parlamentu.