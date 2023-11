V EU dogovor o zakonodaji o obnovi narave

Bruselj, 10. novembra - Svet EU in Evropski parlament sta v četrtek zvečer dosegla politični dogovor o predlogu uredbe o obnovi narave. Cilj je, da bi do leta 2030 obnovili vsaj 20 odstotkov kopnega in morij EU, do leta 2050 pa vse ekosisteme v zatonu. Pred uveljavitvijo morata obe instituciji uredbo še uradno potrditi.