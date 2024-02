Kamničanke brez težav, Mariborčanke izgubile niz

Ljubljana, 24. februarja - Odbojkarice Calcita Kamnika so zanesljivo začele končnico v 1. DOL Sportklub. V domači dvorani so proti ATK Grosuplju slavile s 3:0 v nizih in povedle z 1:0. Do vodstva so prišle tudi igralke Nove KBM Branika, ki so ob zmagi proti drugi ekipi Calcita izgubile niz, tesno pa je bilo v Novi Gorici, kjer so domačinke po petem nizu le premagale Ankaran.