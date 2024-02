Koprske odbojkarice za začetek končnice boljše od Šempetrank

Šempeter v Savinjski dolini, 23. februarja - Odbojkarice Luke Kopra so na prvi četrtfinalni tekmi končnice v 1. DOL Sportklub v gosteh premagale SIP Šempeter s 3:0 in za napredovanje v polfinale potrebujejo še eno zmago. To je bila sicer že tretja zaporedna zmaga obalnih predstavnic, potem ko so dobile tudi obe tekmi v modri skupini.