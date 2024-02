Ob drugi obletnici ruske invazije na Ukrajino številni izrazi podpore

pripravil Robert Petrovič

Kijev, 24. februarja - Danes minevata natanko dve leti, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil invazijo na Ukrajino. Vojna je doslej terjala več deset tisoč smrtnih žrtev in povzročila begunsko krizo. Ob obletnici pa so se zvrstili predvsem številni izrazi podpore Kijevu in zagotovila po nadaljnji pomoči.