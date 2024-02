Tudi v Ljubljani ob obletnici začetka vojne shod v podporo Ukrajini

Ljubljana, 24. februarja - Ob današnji drugi obletnici ruske invazije na Ukrajino je tudi v Ljubljani potekal shod v podporo Ukrajini, ki sta ga pripravili ukrajinska skupnost v Sloveniji in ukrajinsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zbrani so se Sloveniji zahvali za vso dosedanjo pomoč in prosili za nadaljnjo vojaško podporo ter dodatne sankcije proti Rusiji v prihodnje.