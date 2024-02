Voditelji EU pred obletnico ruske invazije odločno podprli Ukrajino

Bruselj, 23. februarja - Evropska unija bo vedno podpirala samostojnost in suverenost Ukrajine, so danes v skupni izjavi pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino med drugim zapisali najvišji predstavniki EU. Ob tem so ostro obsodili Rusijo in poudarili, da bodo odgovorni za brutalno agresijo plačali za svoja dejanja in kršitve mednarodnega prava.