Pregled - šport, 23. 2. (petek)

Ljubljana, 23. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 23. februarja.

OBERSTDORF - Slovenska smučarska skakalca Timi Zajc in Domen Prevc (884,5 točke) sta prepričljivo zmagala na superekipni tekmi dvojic za svetovni pokal na letalnici v nemškem Oberstdorfu. Vodila sta od prvega skoka in vse tekmece ugnala za najmanj 23,2 točke. Druga je bila Norveška, tretja Avstrija. To je bilo drugo slovensko slavje na tovrstnih tekmah. Lovro Kos je s trenutno poškodovanim Anžetom Laniškom v poljski Wisli 13. januarja slavil zmago na prvi superekipni tekmi parov v sezoni ter komaj tretji v zgodovini tega športa. Vse služijo kot generalka za naslednje zimske olimpijske igre 2026, kjer se klasična ekipna tekma poslavlja s sporeda.

COTTBUS - Telovadci so danes dokončali kvalifikacije druge tekme svetovnega pokala. Na tako imenovanem turnirju prvakov, ki šteje tudi kot kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Parizu, sta danes v Cottbusu nastopila Lucija Hribar na gredi in Anže Hribar na preskoku ter osvojila 28. in 37. mesto. Najboljši izid med slovenskimi tekmovalci tako ostaja deseto mesto Tjaše Kysselef, ki je bila v četrtek deseta na preskoku in za las zgrešila uvrstitev v finale.

ATENE - Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je na odprtem evropskem prvenstvu v Atenah v razredu ilca 7 zasedel končno 12. mesto (78 točk) v konkurenci 136 jadralcev ter 11. mesto med evropskimi jadralci. S tem je Sloveniji prijadral normo za olimpijske igre poleti v Parizu. Naslov je osvojil Finec Valtteri Uusitalo (42). Med člani sta na EP nastopila tudi slovenska mladinca Luka Zabukovec in Benjamin Aganovič, prvi je končal na 52., drugi pa na 102. mestu. V ženskem razredu ilca 6 je prav tako mladinka Alenka Valenčič končala na 27. mestu, Lin Pletikos pa na 43. mestu. Obe sta jadrali v zlati skupini.

PLANICA - Medtem ko smučarski skakalci tradicionalno sezono končajo na finalu v Planici, je Smučarski zvezi Slovenije po velikih prizadevanjih uspelo pridobiti še finale sezone skakalk. Tako se zanje 13. sezona svetovnega pokala, v kateri ta čas vodi Slovenka Nika Prevc, ne bo končala v Vikersundu, temveč v dolini pod Poncami. Tekma bo v četrtek, 21. marca.

LJUBLJANA - Po koncu današnjih tekem zadnjega, 52. kroga lige ICEHL so določili tudi para dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v končnico. SŽ Olimpija, ki je redni del končala na devetem mestu, bo za napredovanje v izločilni del igrala na dve zmagi s Pustertalom. Drugi par je Innsbruck - Vorarlberg. LJubljanačlni so sicer danes na zadnji tekmi gostovali v Linzu in izgubili s 5:6.

MADRID - Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Madridu v skoku v višino z 1,89 metra zmagala. S tem je v močni konkurenci potrdila dobro formo pred dvoranskim svetovnim prvenstvom v Glasgowu od 1. do 3. marca, kjer bo v odsotnosti Tine Šutej prvo ime šestčlanske slovenske reprezentance.

BERLIN - Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je prepričljivo zmagal na dvoranskem mitingu srebrne svetovne serije v Berlinu v metu diska, s 65,72 m je postavil rekord tekmovanja ISTAF v nemški prestolnici. Preostali njegovi trije tekmeci so bili Nemci. Drugi je bil Henrik Janssen 61,92 m, tretji Daniel Jasinki (61,91 m). Slednji je bil bronast na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru. Tedaj je olimpijski zmagovalec postal Christoph Harting, ki je bil tokrat zadnji (60,41 m). Med atletinjami je bila najboljša Jorinde van Klinken (63,50 m), četrta na svetovnih prvenstvih lani in predlani.

NYON - V Nyonu so danes izžrebali še pare osmine finala nogometne konferenčne lige. V tem evropskem klubskem tekmovanju Uefe bodo od Slovencev nastopili Miha Zajc s Fenerbahčejem ter Jan Gorenc Stankovič in Tomi Horvat z graškim Sturmom. Zajca čaka srečanje z Union Saint-Gilloisom, Gorenc Stankoviča in Horvata pa dvoboj z Lillom. Sturm je v šestnajstini finala izločil Slovan Bratislavo Kenana Bajrića, v osmino finala pa se je neposredno z zmago v svoji skupini uvrstil Fenerbahče. Lille je bil eden izmed tekmecev Olimpije v skupinskem delu konferenčne lige, ki predstavlja tretjo raven evropskih klubskih tekmovanj. Prve tekme bodo na sporedu 7. marca, povratne pa teden dni kasneje.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić je blestel na prvi tekmi Dallas Mavericks po premoru za tekmo zvezd All-Star. Štiriindvajsetletnik je bil z 41 točkami prvi mož zmage nad Phoenix Suns s 123:113, v dvorani American Airlines Center je v 38 minutah na parketu dodal še devet skokov, 11 podaj in tri ukradene žoge.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so bili po nizu dobrih predstav v severnoameriški ligi NHL tokrat na domačem ledu brez pravih odgovorov proti ekipi Nashville Predators. Končni izid je bil 4:1 za goste. Slovenski as Anže Kopitar je s podajo sodeloval pri edinem zadetku domačega moštva.