Pregled - svet, 23. 2. (petek)

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek varnostnemu kabinetu predstavil načrt za upravljanje Gaze po končani vojni s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Izraelska vojska bi ohranila neomejeno svobodo delovanja na celotnem območju Gaze, da bi preprečila ponovni vzpon terorističnih dejavnosti, piše v dokumentu, ki neomajno delovanje vojske opisuje kot vmesni ukrep. Prav tako bi Izrael kot vmesni ukrep ohranil varnostni nadzor nad celotnim območjem zahodno od Jordanije, torej tudi nad Zahodnim bregom. Hamas je v odzivu sporočil, da Netanjahu ve, da gre za neuresničljiv načrt.

NEW YORK - Agencija ZN za podporo Palestincem je na robu propada, njeno delovanje pa bo od marca naprej resno ogroženo, saj ji bo začelo primanjkovati sredstev, je v četrtek opozoril vodja agencije Philippe Lazzarini. Pojasnil je, da Izrael doslej ni predložil nobenih dokazov o domnevnem sodelovanju uslužbencev UNRWA v napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Kljub temu je 16 držav začasno zaustavilo financiranje agencije v skupnem znesku 450 milijonov dolarjev. Sredstev bo po njegovi oceni začelo primanjkovati marca.

BRUSELJ - Države članice EU so dan pred drugo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino potrdile 13. sveženj sankcij proti Rusiji, v okviru katerega omejitve na področju izvoza uvajajo tudi proti štirim podjetjem na Kitajskem in enem v Srbiji. Na seznam sankcioniranih pa je EU zaradi dobave raket Moskvi dodala severnokorejskega obrambnega ministra. "Pred drugo obletnico obsežne invazije, ki jo je na Ukrajino sprožil Vladimir Putin, Evropska unija ohranja pritisk na Rusijo," je ob tem povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je naznanil nov paket sankcij proti Rusiji, ki vsebuje več kot 500 ukrepov. ZDA nove sankcije proti Rusiji uvajajo zaradi nedavne smrti ruskega oporečnika Alekseja Navalnega, obenem pa sovpadajo tudi z drugo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino. Biden se je v četrtek tudi srečal z vdovo Navalnega.

KIJEV - Rusija je ponoči izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na ukrajinski mesti Odesa in Dnipro, so sporočile lokalne oblasti. Eden od ruskih dronov je v Odesi zadel stavbo podjetja, v kateri je nato izbruhnil požar. Reševalne ekipe so po navedbah lokalnih oblasti izpod ruševin potegnile tri trupla. V Dnipru je bila medtem zadeta večnadstropna stavba. Osem ljudi je bilo ranjenih, oblasti pa svarijo, da bi pod ruševinami lahko bilo ujetih še več ljudi. Skupno je Moskva izstrelila 31 dronov, ukrajinska zračna obramba pa jih je 23 sestrelila. Ruska vojska krepi pritisk tudi na fronti v regiji Doneck.

DUNAJ - Deželno sodišče je nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza zaradi lažnega pričanja pred parlamentarnim preiskovalnim odborom obsodilo na osem mesecev pogojne zaporne kazni. Kurz je že napovedal pritožbo. Nekdanji kancler je bil obtožen, da je prikril svoj vpliv pri imenovanju članov nadzornega sveta in uprave državnega holdinga ÖBAG. Tako je tudi razsodilo sodišče, ki je ugotovilo, da je imel nekdanji kancler pri imenovanju odbora večji vpliv, kot je priznal pred odborom. Njegov nekdanji vodja kabineta Bernhard Bonelli, ki je bil soobtožen v primeru, je bil zaradi istega kaznivega dejanja obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni.

VALENCIA - V požaru, ki je v četrtek izbruhnil v stanovanjskem bloku v španskem mestu Valencia, je umrlo najmanj deset ljudi. Po besedah županje mesta Marie Jose Catala je še vedno pogrešanih do 15 ljudi, še 15 pa jih je bilo v požaru poškodovanih. Požar je izbruhnil v četrtek okoli 17.30 po lokalnem času izbruhnil v enem od 143 stanovanj v 14-nadstropnem bloku v soseski Campanar in se hitro razširil na sosednjo stavbo. Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 20 gasilskih ekip, ki so iz goreče zgradbe z žerjavi rešili več stanovalcev.

BRUSELJ/LONDON - EU in Združeno kraljestvo želita okrepiti sodelovanje pri preprečevanju nezakonitih migracij. V ta namen sta London in Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) podpisala dogovor v okviru prizadevanj za zaustavitev prebežnikov, ki na čolnih prečkajo Rokavski preliv, da bi dosegli Otok. Dogovor omogoča sodelovanje na številnih operativnih področjih pri upravljanju meja, vključno z izmenjavo informacij in usposabljanjem kot tudi tehnično in operativno sodelovanje, ki zajema tudi namestitev osebja na obeh straneh.

BUDIMPEŠTA - Madžarska bo od Švedske kupila štiri bojna letala gripen, je ob obisku švedskega premierja Ulfa Kristerssona dejal madžarski voditelj Viktor Orban. Premierja sta potrdila sodelovanje med državama na področju obrambe, Orban pa je napovedal še, da bo madžarski parlament v ponedeljek glasoval o vstopu Švedske v zvezo Nato. Madžarska je edina članica Nata, ki doslej še ni ratificirala pristopa Švedske k zavezništvu.

VARŠAVA/KIJEV - Poljski kmetje so ob meji z Ukrajino iz protesta proti ukrajinski konkurenci in strogim predpisom EU znova odprli dva vagona z ukrajinskim žitom in njun tovor razsuli po železniški progi. Na incident se je ostro odzval ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov in poljsko vlado pozval, naj storilce kaznuje. Kmetje so medtem napovedali zaostritev protestov s 24-urno blokado avtoceste med Varšavo in Berlinom.

KAIRO - Egipt je ob meji z Gazo v puščavi Sinaj v zadnjem tednu zgradil več kot tri kilometre dolg betonski zid. Ta na treh mestih obdaja več kot 16 kvadratnih kilometrov zemljišča, kjer naj bi Egipt začel graditi begunsko taborišče. Do gradnje taborišča prihaja v času, ko Izrael nadaljuje z obstreljevanjem enklave in se pripravlja na kopensko ofenzivo na Rafo na jugu Gaze. Egipt naj bi s čiščenjem več kot 16 kvadratnih kilometrov zemljišča pričel v začetku meseca, v zadnjem tednu pa je dejavnosti na območju razširil.

WASHINGTON - Ameriški komercialni robotski pristajalnik Odisej je v četrtek uspešno pristal na Luni, je sporočilo podjetje Intuitive Machines iz Houstona. Gre za prvi ameriški pristanek na Luni po več kot pol stoletja. Odisej je del nove flote komercialnih robotskih pristajalnikov brez posadke, ki jih financira ameriška vesoljska agencija Nasa in utirajo pot nadaljnjim projektom. Pristajalni modul so iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi izstrelili 15. februarja z raketo Falcon 9 podjetja SpaceX.

BERLIN - Nemški parlament je potrdil delno legalizacijo konoplje za osebno rabo. Predvidoma od 1. aprila bodo lahko v Nemčiji polnoletni posedovali manjšo količino marihuane. Legalizacijo je podprlo 407 poslancev, 226 jih je bilo proti, štirje so se vzdržali glasovanja. Bundesrat bo o zakonu odločal 22. marca, a potrditev ni nujna, bi pa lahko zgornji dom postopkovno še zavlekel uveljavitev.