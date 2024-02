London in Frontex podpisala dogovor o preprečevanju nezakonitih migracij

Bruselj/London, 23. februarja - EU in Združeno kraljestvo želita okrepiti sodelovanje pri preprečevanju nezakonitih migracij. V ta namen sta London in Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) v britanski prestolnici danes podpisala dogovor v okviru prizadevanj za zaustavitev prebežnikov, ki na čolnih prečkajo Rokavski preliv, da bi dosegli Otok.