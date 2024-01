Frontex: Število nezakonitih prihodov v EU lani največje od leta 2016

Varšava, 16. januarja - Po predhodnih izračunih Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex je skupno število nezakonitih prečkanj zunanjih meja EU v letu 2023 znašalo približno 380.000, predvsem na račun povečanja števila prihodov prek Sredozemlja. To je najvišja raven od leta 2016 in pomeni 17-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022.