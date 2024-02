Unicef: Otroci v Ukrajini v zakloniščih preživeli skoraj sedem mesecev

Ženeva, 23. februarja - V zadnjih dveh letih so bili otroci na območjih v Ukrajini, kjer se odvijajo spopadi, prisiljeni preživeti skoraj sedem mesecev v zakloniščih. Nenehni napadi so imeli od začetka ruske invazije na Ukrajino uničujoč vpliv na duševno zdravje otrok in njihovo sposobnost učenja, opozarjajo pri Skladu ZN za otroke (Unicef).