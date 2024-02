Kmetijski pridelki pri pridelovalcih lani nekoliko dražji

Ljubljana, 23. februarja - Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se lani v primerjavi z 2022 v povprečju podražili za 3,2 odstotka, je objavil statistični urad. To je bistveno nižja rast kot v 2022, ko so njihove cene zrasle za 24,2 odstotka. Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je medtem lani upadla za 2,9 odstotka 751,4 milijona evrov.