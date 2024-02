V novem ruskem napadu z droni na Ukrajino več mrtvih

Kijev, 23. februarja - Rusija je ponoči izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na ukrajinski mesti Odesa in Dnipro, so danes sporočile lokalne oblasti in dodale, da so bile v napadih ubite tri osebe, še osem pa je bilo ranjenih. Skupno je Moskva izstrelila 31 dronov, ukrajinska zračna obramba pa jih je 23 sestrelila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.