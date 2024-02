Jemenski hutijevci napovedali nadaljevanje napadov na ladje v Rdečem morju

Sana, 22. februarja - Jemenski hutijevski uporniki so napovedali, da bodo nadaljevali in še okrepili napade na ladje v Rdečem morju, ki jih izvajajo od novembra lani. Ladjarjem in zavarovalnicam so ob tem razposlali obvestilo o "prepovedi plovbe plovil, povezanih z Izraelom, ZDA in Veliko Britanijo," ob jemenskih obalah, poročajo tuje tiskovne agencije.