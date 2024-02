Državna sekretarka Kegljevič Zagorc nadaljuje oglede del na vodotokih

Ljubljana, 22. februarja - Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc si je tudi danes na terenu ogledala sanacijo in urejanje vodotokov. Po današnjem sedmem obisku jih za prihodnji teden načrtuje še devet; z ministrom Jožetom Novakom se bosta mudila na delih porečja Mure, Save in Savinje.