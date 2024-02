Vlada določila besedilo resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete

Ljubljana, 22. februarja - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje od 2024 do 2028. Temeljni cilj resolucije je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete, so sporočili po seji vlade.