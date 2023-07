Vlada o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete

Ljubljana, 20. julija - Vlada je na današnji seji obravnavala poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023 za leto 2022 in ga poslala DZ. Prav tako je sprejela odgovor na opomin Evropske komisije zaradi ureditve kazenskega postopka v zvezi s pravico do zagovornika, so sporočili z vlade.