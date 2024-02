Ministrstvo: Zdravniki morajo za starejše od 65 let tudi med stavko izvajati vse storitve

Ljubljana, 22. februarja - Ministrstvo za zdravje na opozorilo skupnosti socialnih zavodov, da imajo stanovalci v domovih za starejše in svojci zaradi zdravniške stavke otežen dostop do zdravstvenih informacij in dokumentacije, odgovarja, da morajo zdravniki za starejše od 65 let tudi med stavko izvajati vse storitve. Tako določa zakon o zdravniški službi, so navedli za STA.