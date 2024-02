Pregled - svet, 21. 2. (sreda)

BRUSELJ - Države članice EU so se nekaj dni pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino dogovorile o 13. svežnju sankcij proti Rusiji. Podrobnosti še niso znane, so pa na seznam sankcioniranih dodali skoraj 200 posameznikov in pravnih oseb. Več podrobnosti bo predvidoma znanih v prihodnjih dneh, ko bodo članice nove sankcije še uradno potrdile po pisnem postopku.

LONDON - Velika Britanija je uvedla sankcije proti upravi ruske kazenske kolonije, kjer je med prestajanjem kazni v petek umrl vodja ruske opozicije Aleksej Navalni. Prepoved potovanja v Veliko Britanijo in zamrznitev premoženja je London uvedel za direktorja zapora, polkovnika Vadima Konstantinoviča Kalinina in pet njegovih namestnikov.

TEL AVIV/GAZA - Izrael želi osvoboditi talce, vendar ne za vsako ceno, sta v torek menila izraelski premier Benjamin Netanjahu in minister za finance Bezalel Smotrič. Po njunem mnenju je edina pot do cilja vojaška zmaga proti gibanju Hamas, s svojimi izjavami pa sta spodbudila kritike izraelske opozicije in družin nekaterih izmed 134 talcev, ki ostajajo v Gazi. Izraelska ofenziva v Gazi se medtem nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo. Samo v zadnjem dnevu je bilo znova ubitih več kot 100 ljudi. Razmere na območju Gaze so nečloveške, je dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je palestinsko enklavo ob tem označil za območje smrti. Izraelski parlament je medtem odločno podprl deklaracijo, ki nasprotje enostranskemu priznanju palestinske države in vsiljevanju mirovnega sporazuma med Izraelom in Palestinci. Pot do slednjega pogojuje z neposrednimi pogajanji med obema stranema, brez kakršnihkoli predpogojev.

GAZA/TEL AVIV/PEKING - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je obsodilo ameriško vložitev veta v Varnostnem svetu ZN na alžirski predlog resolucije, ki je zahteval premirje in izpustitev vseh talcev. Hamas je prepričan, da bo veto Izraelu omogočil nadaljevanje pobojev v Gazi. Tudi Peking je prepričan, da ameriški veto pošilja napačno sporočilo in prižiga zeleno luč nadaljnjemu pobijanju. Izrael pa je sporočil, da prekinitev ognja ni čarobna rešitev za vse težave v regiji.

RAMALA/TEL AVIV - Izraelska vojska je ponoči izvedla več racij na zasedenem Zahodnem bregu. V kraju Dženin je po lastnih navedbah ubila tri palestinske borce, med racijami na Zahodnem bregu pa je aretirala 40 ljudi in zasegla večjo količino orožja. Palestinsko ministrstvo za zdravje je doslej potrdilo eno smrtno žrtev v izraelski raciji v Dženinu.

DAMASK - V izraelskem raketnem napadu na stanovanjsko sosesko sta bili po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice in sirske državne televizije ubiti najmanj dve osebi. Od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 je Izrael izvedel več sto raketnih napadov v Siriji, večinoma na položaje oboroženih skupin, ki jih podpira Iran, pa tudi sirske vojske. Napade je še okrepil po začetku vojne s Hamasom oktobra lani.

BEJRUT - V izraelskem napadu na kraj Majdal Zoun na jugu Libanona sta bila ubita najmanj dva človeka. Izraelska vojska trdi, da so bili tarča napada poveljniški centri libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah. Gibanje je medtem sporočilo, da je danes izvedlo več napadov na Izrael. Eden od njih je bil usmerjen na naselje Avivim, kjer naj bi zadeli dve stavbi, v katerih naj bi bili nameščeni izraelski vojaki.

KIJEV - Ukrajinska vojska je zanikala ruske navedbe o zavzetju vasi Krinki, majhnega mostišča v regiji Herson na vzhodnem bregu reke Dneper, ki je sicer pod nadzorom ruskih sil. Kot je v izjavi sporočila vojska, njeni pripadniki ohranjajo svoje položaje na območju vasi. Medtem je bila ponoči zopet na delu ukrajinska zračna obramba, ki je nad ozemljem Ukrajine uničila 13 brezpilotnih letalnikov tipa šahed in vodeno raketo.

KIJEV/VARŠAVA/BRUSELJ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predlagal srečanje med ukrajinsko in poljsko vlado na meji med državama, da bi razrešili spor glede ukrajinskega izvoza žita in blokade mejnih prehodov s strani poljskih kmetov. Ob tem je opozoril, da blokada prehodov koristi le Moskvi. Na transparente, ki so poveličevali Putina, se je ostro odzvalo tudi poljsko zunanje ministrstvo, ki je mnenja, da gre za vpliv ruske obveščevalne službe. Članice EU so medtem podprle načrt Evropske komisije za uvedbo varnostnih mehanizmov, ki naj bi v prihodnje preprečili preplavljanje evropskega trga s poceni uvoženimi ukrajinskimi kmetijskimi pridelki in izdelki. S tem želijo odgovoriti na nezadovoljstvo kmetov v Evropi.

LONDON - Zastopnica ameriške vlade je pozvala sodišče v Londonu, naj zavrne zadnji poskus pritožbe Juliana Assangea in ga izroči ameriškim oblastem, ki mu želijo soditi zaradi razkritja tajnih vojaških dokumentov. ZDA ob tem zanikajo, da bi bil postopek proti ustanovitelju platforme WikiLeaks politično motiviran. Sodišče bo o prošnji Assangea za ponovno preučitev odločitve britanskih oblasti glede izročitve ZDA odločilo kasneje.

MOSKVA - Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin je sporočil, da je rusko vrhovno sodišče zavrnilo obravnavo njegove pritožbe, s katero je želel izpodbijati svojo izključitev iz prihajajočih predsedniških volitev. Ruska volilna komisija je v začetku meseca Nadeždinu zaradi domnevnih nepravilnosti zavrnila kandidaturo za prihajajoče predsedniške volitve. Pojasnila je, da je odkrila nepravilnosti pri več kot 9000 od 105.000 podpisov državljanov, ki so podprli njegovo kandidaturo. To pa presega dovoljen petodstotni prag napak pri podpisih.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v boju za vodilno kandidatko desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) na evropskih volitvah ne bo imela konkurence, saj so pri EPP prejeli zgolj njeno kandidaturo. Von der Leyen se je sestala s člani politične skupine EPP v Evropskem parlamentu, ki so ji izrazili podporo.

BRUSELJ - Dve napravi v lasti članov ali sodelavcev pododbora Evropskega parlamenta za varnost in obrambo (SEDE) sta bili tarča vohunske programske opreme, je institucija po poročanju bruseljskega medija Politico zapisala v internem elektronskem sporočilu. Vsem so svetovali, naj svoje mobilne telefone predložijo v pregled informacijski službi.

BRUSELJ - Iz evropskega mehanizma za okrevanje po pandemiji covida-19 je bilo doslej članicam EU izplačanih skoraj 225 milijard evrov, je v oceni prve polovice izvajanja mehanizma zapisala Evropska komisija. Iz mehanizma so članice med drugim sofinancirale ukrepe za soočanje z naravnimi nesrečami, namenjene zaščiti devetih milijonov ljudi.

BRASILIA - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v Brasilii srečal s predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo, njuno srečanje so zaznamovale predvsem napetosti med Brazilijo in Izraelom, potem ko je Lula izraelsko ofenzivo v Gazi primerjal s holokavstom. Blinken se v Braziliji sicer mudi zaradi srečanja zunanjih ministrov skupine G20 v Riu de Janeiru.

BERLIN - Nemško gospodarstvo bo po najnovejši vladni napovedi letos beležilo 0,2-odstotno rast, kar je precej manj od jesenske napovedi. Oktobra lani je nemška vlada za letos napovedovala 1,3-odstotno rast, ki pa jo je zdaj zaradi šibkega svetovnega povpraševanja, geopolitičnih negotovosti in vztrajno visoke inflacije oklestila.

WASHINGTON - Začela se je letna konferenca Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC), ki bo trajala do konca tedna. Nastopili bodo znani konservativci na čelu z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, organizatorji pa napovedujejo mednarodno zasedbo. Konferenca je bila skozi leta prostor za izmenjavo in širjenje konservativnih idej, kot so nizki davki in nasprotovanje umetni prekinitvi nosečnosti, od leta 2016 naprej pa je postala prostor za zbiranje Trumpovih podpornikov.