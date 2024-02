Pregled - šport, 21. 2. (sreda)

Busan - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je izgubila dvoboj osmine finala na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu. S 3:2 je bila boljša Danska. V četrtfinalu bodo Danci v četrtek igrali z domačo reprezentanco Južne Koreje, preostali pari pa so Kitajska - Japonska, Francija - Portugalska in Tajvan - Nemčija.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 12. krogu lige prvakov doma s 27:37 (12:18) izgubili z nemškim Magdeburgom, branilcem naslova, in po izenačenih prvih delih polčasov ostajajo brez zmage v tem elitnem klubskem tekmovanju. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 28. februarja na Portugalskem proti Portu.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni strokovnjak Matjaž Kek bo še naprej ostal selektor članske reprezentance, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS). Kek bo izbrano vrsto vodil še vsaj do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 oziroma do novembra 2025. Kot so sporočili z NZS, je zveza oziroma predsednik Radenko Mijatović danes s selektorjem Kekom uskladil dogovor s Kekom. Tega bo sicer dokončno moral potrditi še izvršni odbor NZS. Kek je od novembra 2018 drugič na klopi slovenske članske vrste, v prvem mandatu jo je popeljal na svetovno prvenstvo 2010, nedavno pa na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji.

LJUBLJANA - Nogometaši v ligi prvakov so končali prvi del osmine finala. Napoli je doma proti Barceloni na prvi tekmi igral 1:1, Porto pa je z 1:0 premagal Arsenal. Povratne tekme tega dela tekmovanja bodo 5., 6., 12. in 13. marca.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 22. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale z 1:0 (1:0).

MURSKA SOBOTA - Slovenski nogometni prvoligaš Mura je tudi uradno predstavil novega trenerja. Po prekinitvi sodelovanja z Vladimirjem Vermezovićem bo Sobočane vodil nekdanji slovenski reprezentant Anton Žlogar.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 51. kroga lige ICEHL doma izgubili s Fehervarjem s 3:6 (3:1, 0:3, 0:2).

DUBAJ - Avstralski kolesar Ben O'Connor je zmagal v tretji etapi dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in prvi prišel na vrh Džebel Džajsa. Etapo je zaznamoval odstop Britanca Adama Yatesa po padcu. Edini slovenski kolesar Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je bil 83.

LJUBLJANA - Slovenski as Tadej Pogačar, ki je še tretje leto zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, je tudi ob začetku nove sezone na vrhu. Tako on kot četrtouvrščeni kolesar sveta Primož Roglič bosta sezono začela šele marca. Zato pa so dobre predstave Janu Tratniku na uvodu prinesle velik skok po lestvici navzgor. Zdaj je na 220. mestu.

LOS ANGELES - Los Angeles Kings slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja so slavili še šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah v severnoameriški ligi NHL. V dvoboju s Columbus Blue Jackets so bili boljši s kar 5:1. Slovenski as pri tem ni dosegel točke.