Demokracija o peticiji za pravice slovenskih žrtev komunizma (22. 2.)

Ljubljana, 22. februarja - Gašper Blažič v uvodniku Še vedno nam vladajo gospodarji muh piše o obravnavi slovenske peticije o pravici slovenskih žrtev komunizma do groba in spomina v Bruslju. Kot piše, je peticija zbudila precej pozornosti, čeprav o njej ni bilo veliko razprave, socialisti pa ji niso nasprotovali. Ob tem pa je kritičen do vladajoče nomenklature v Sloveniji.