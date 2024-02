Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 2.)

Ljubljana, 22. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo Slovenija Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) nakazala 500.000 evrov, palestinskemu civilnemu prebivalstvu pa bo poslala humanitarno pomoč. Poročale so tudi o reševanju jamarja iz jame pri Jelen brdu, ki je zdrsnil in se poškodoval.