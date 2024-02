Na shodu v podporo Assangeu v Ljubljani opozorili na ogroženost svobode medijev

Ljubljana, 21. februarja - Proces, ki na sodišču v Londonu poteka proti ustanovitelju platforme Wikileaks Julianu Assangeu, je za oblasti ZDA in Združenega kraljestva test zavezanosti temeljnim načelom svobode medijev, so danes na Trgu republike opozorili udeleženci shoda v podporo izpustitvi Assangea in oblasti v ZDA pozvali k opustitvi pregona proti njemu.