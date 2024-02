Avstralski parlament pozval k izpustitvi Assangea

Sydney, 15. februarja - Poslanci v avstralskem parlamentu so v sredo sprejeli predlog s pozivom ZDA in Združenemu kraljestvu, naj končata pregon žvižgača in ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ter mu omogočita vrnitev domov. Predlog je podprl tudi avstralski premier Anthony Albanese, poročajo tuje tiskovne agencije.