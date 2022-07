V DR Kongo med protesti ubiti trije pripadniki mirovnih sil ZN

Kinšasa, 26. julija - V Demokratični republiki Kongo že nekaj dni potekajo protesti proti mirovni misiji Združenih narodov Monusco, ki ji mnogi očitajo, da ni naredila dovolj, da bi ustavila pogoste napade oboroženih skupin. V protestih so bili ubiti trije pripadniki mirovnih sil ZN in najmanj 12 demonstrantov, so danes sporočile tamkajšnje oblasti.