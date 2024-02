Dnevnik o dojemanju korupcije (21. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Miha Turk v komentarju Se tri četrt občanov moti o korupciji? piše o dojemanju korupcije, ki je, kot kaže javnomnenjska raziskava Evropske komisije, po oceni 74 odstotkov Ljubljančanov prisotna na lokalni ravni. Občina odgovarja, da je občutek o korupciji posledica različnih dejavnikov in perspektiv, na delu pa da so tudi laži in neresnične zgodbe.