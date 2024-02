Primorske novice o pomenu poznavanja slovenščine (21. 2.)

Koper, 20. februarja - Aljaž Novak v komentarju Uporabljaj veznike, kateri so pravilni piše o pomenu poznavanja slovenščine. Ob mednarodnem dnevu maternega jezika izpostavlja, da več kot polovica odraslih v enem letu ne prebere niti ene knjige. Za to, da otroci slabo govorijo slovensko, so v prvi vrsti odgovorni njihovi polpismeni starši, meni.