Pregled - svet, 20. 2. (torek)

NEW YORK - ZDA so v Varnostnem svetu ZN vložile veto na alžirski predlog resolucije s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in pozivom palestinskemu gibanju Hamas k izpustitvi vseh talcev. Za resolucijo je glasovalo 13 članic Varnostnega sveta, Velika Britanija se je vzdržala. Veleposlanica ZDA Linda Thomas Greenfield je dejala, da bi alžirski predlog negativno vplival na pogajanja o premirju in izpustitvi talcev. Dodala je, da ZDA pripravljajo alternativen predlog resolucije.

LONDON - Na sodišču v britanski prestolnici se je začelo zaslišanje o izročitvi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA. Gre za morda zadnji poskus pritožbe Assangea na odločitev Londona, da ga izroči ameriškim oblastem, ki mu želijo soditi zaradi razkritja tajnih vojaških dokumentov. Assange se zaslišanja, ki bo trajalo dva dni, zaradi bolezni ne udeležuje. Njegov odvetnik Edward Fitzgerald je opozoril, da njegovo stranko preganjajo zaradi "običajne novinarske prakse".

ŽENEVA/GAZA - Zaradi hudega pomanjkanja hrane, vse večje podhranjenosti in hitrega širjenja bolezni bi lahko kmalu prišlo do ogromnega porasta števila smrti otrok v Gazi, so v ponedeljek posvarile agencije Združenih narodov. Po zadnjih podatkih je bilo v izraelskih operacijah v Gazi od 7. oktobra lani ubitih že 29.195 ljudi, še 69.170 je bilo ranjenih. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je iz bolnišnice Naser v Han Junisu v minulih dneh premestila 32 pacientov v kritičnem stanju, ker bolnišnica po vdoru izraelske vojske ne deluje več. Izraelski vojaški viri so medtem napovedali skorajšnje končanje operacije v Han Junisu.

PRETORIA - Južna Afrika je pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) opozorila, da Izrael na palestinskih ozemljih izvaja še bolj skrajno obliko apartheida, kot so ga v preteklosti izkusili v Južni Afriki. Pretoria ima obveznost, da opozori na apartheid, kjer se pojavi, je dejal njen veleposlanik in pozval h končanju spornih praks na zasedenih ozemljih. V postopku pred ICJ, ki ga je sprožila Generalna skupščina ZN na podlagi resolucije iz decembra 2022, sicer sodeluje 52 držav.

BRUSELJ/WASHINGTON - ZDA bodo v petek objavile nove sankcije proti Rusiji zaradi smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je sporočila Bela hiša. Evropska unija pa je na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov pri EU Kirila Logvinova, je sporočila evropska služba za zunanje delovanje (EEAS). Za smrt Navalnega tako Washington kot Bruselj obtožujeta ruske oblasti in pozivata k transparentni preiskavi.

MOSKVA - Kremelj je zavrnil možnost uvedbe mednarodne preiskave okoliščin smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, k čemur poziva Evropska unija, vključno s Slovenijo. Moskva to razume kot vmešavanje v notranje zadeve. Vdovi ruskega oporečnika Juliji Navalni so medtem za kratek čas deaktivirali profil na omrežju X, ki ga je ustvarila v ponedeljek in objavila videoposnetek, v katerem je ruskega predsednika Vladimirja Putina neposredno obtožila za smrt svojega moža.

KIJEV/MOSKVA - V zadnjem dnevu je prišlo do 81 spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami, slednje so izvedle tudi 87 napadov iz zraka, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je v enem od napadov v regiji Sumi umrlo pet civilistov. Ruska vojska pa je ponovno zavzela vas Krinki, majhno ukrajinsko mostišče v regiji Herson na bregu reke Dneper, ki je pod ruskim nadzorom, je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

BRUSELJ - Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, so pozdravili akcijski načrt nove poljske vlade za obnovitev vladavine prava na Poljskem. Načrt sta pozdravila tudi komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova ter evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ki pa sta poudarila, da Varšavo čaka še veliko dela. Varšava želi z načrtom ponovno vzpostaviti vladavino prava v državi in čim prej zaključiti postopek po 7. členu pogodbe EU.

KIJEV/VARŠAVA - Poljski kmetje so znova zaprli številne ceste do ukrajinske meje, da bi protestirali proti po njihovem prepričanju nenadzorovanemu uvozu žita iz Ukrajine in zahtevali spremembo kmetijske politike EU. Na desetine traktorjev s poljskimi zastavami je blokiralo avtoceste in glavna križišča na skoraj 200 krajih. Blokirali so tudi več mejnih prehodov z Ukrajino, na enem pa so iz ukrajinskega tovornega vlaka razsuli žito na tire. V Kijevu so to dejanje obsodili.

BRUSELJ - Evropska komisija je za podporo ljudem, ki jih je prizadela ruska agresija proti Ukrajini, napovedala začetno humanitarno pomoč za letošnje leto v vrednosti 83 milijonov evrov. Od tega bo 75 milijonov evrov namenjenih za humanitarne projekte v Ukrajini, osem milijonov pa za humanitarne projekte v Moldaviji. Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje dostopa do osnovnih potreb, kot so zatočišča, zaščita, čista voda, izobraževanje in zdravstveno varstvo.

BRUSELJ - Članice EU so posodobile evropski črni seznam davčnih oaz. Z njega so umaknile Bahame, Sejšele, Belize in karibsko otočje Turks in Caicos. Na črnem seznamu je tako zdaj 12 jurisdikcij, so sporočili iz Sveta EU in Evropske komisije. To so Ameriška Samoa, Anguila, Antigua in Barbuda, Fidži, Guam, Palau, Panama, Rusija, Samoa, Trinidad in Tobago, Ameriški Deviški otoki in Vanuatu.

PARIZ/SANA - Francoska mornarica je ponoči zaznala več napadov z brezpilotnimi letalniki iz Jemna, nato pa nad Rdečim morjem sestrelila dva drona, je sporočilo francosko obrambno ministrstvo. Do novih napadov v Rdečem morju prihaja kmalu zatem, ko je EU vzpostavila pomorsko operacijo za zaščito trgovskih ladij pred napadi jemenskih hutijevcev. Ti so v ponedeljek ob obali Jemna napadli dve ameriški ladji in britansko tovorno ladjo.

RIM - Italijanske oblasti so zaradi težav s smogom v Milanu in osmih drugih pokrajinah v Lombardiji uvedle več omejitev. Med drugim so deloma prepovedale dizelska vozila, kurjenje ognja na odprtem in uporabo določenih vrst peči na drva. Visoke količine trdnih delcev sicer že dlje časa povzročajo težave v gosto naseljeni regiji na severu Italije, težave s smogom pa so pozimi v večjih italijanskih mestih pogoste.

RIM - Beneška veja skrajno desne stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni se je znašla pod udarom italijanske opozicije, potem ko se je v objavi na družbenem omrežju Facebook skrajnima desničarskima skupinama Ideal Continuity in Veneto Fronte Skinheads zahvalila za podporo pri nedavni obeležitvi spomina na fojbe in množičnega odhoda Italijanov iz Istre in Dalmacije.