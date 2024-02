Pregled - šport, 20. 2. (torek)

BUSAN - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je z zmago sklenila skupinski del tekmovanja na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu. S 3:0 je padla še Malezija, s čimer so varovanci selektorice Andreje Ojsteršek Urh s popolnim izkupičkom končali prvi del turnirja v Južni Koreji. Slovenija se je predčasno uvrstila v osmino finala. Slovenci bi si z uvrstitvijo v četrtfinale zagotovili vozovnico za olimpijske igre v Parizu. V osmini finala se bo v sredo borila bodisi z Dansko ali Madžarsko.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v 2. krogu glavnega dela evropske lige v skupini II gostili Nexe Našice in igrali neodločeno 27:27 (15:13). Naslednja tekma izbrance Zorana Jovičića čaka čez 27. februarja, ko se bodo z današnjim tekmecem pomerili še v gosteh.

LJUBLJANA - Nogometaši madridskega Atletica, pri katerem je slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak branil celo tekmo, so na prvi tekmi osmine finala lige prvakov v gosteh pri milanskem Interju izgubili z 0:1. Na drugi današnji tekmi je PSV Eindhoven proti Borussii Dortmund igral 1:1.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 22. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Aluminiju z 1:2 (0:1).

MURSKA SOBOTA - Slovenski nogometni prvoligaš Mura je posegel po novi trenerski menjavi. Potem ko so Sobočani sezono začeli pod vodstvom Dejana Grabića, je tega septembra zamenjal Vladimir Vermezović. A ta je pri vodstvu kluba izgubil zaupanje, tako da so z njim prekinili sodelovanje. Šestdesetletnega Srba bo najverjetneje nasledil Anton Žlogar.

ATENE - Tretji regatni dan članskega evropskega jadralskega prvenstva v Grčiji v razredih ILCA 6 in ILCA 7, ki šteje tudi kot kvalifikacijsko sito za olimpijske igre letos poleti v Parizu, so le izpeljali nekaj več regat. Žan Luka Zelko, ki za Slovenijo lovi olimpijsko normo, je današnji prvi plov končal na šestem, drugega pa na petem mestu v skupini, s tem pa je v skupni razvrstitvi na četrtem mestu v konkurenci 136 jadralcev. Mladinka Alenka Valenčič je v razredu ILCA 6 v močni članski konkurenci v prvi današnji regati prijadrala celo na drugo mesto v skupini, skupno je zdaj 31.

ABU DABI - Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates) je zmagovalec druge etape dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Vožnjo na čas po otoku Hudajrijat (12,1 km) je odpeljal dve oziroma štiri sekunde hitreje od moštvenih kolegov, Avstralca Jaya Vina in Danca Mikkela Bjerga. Edini slovenski kolesar Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je bil 68.

ŽENEVA - Švicarska ekipa Servette iz Ženeve je novi evropski hokejski prvak. V finalu lige prvakov so Švicarji na domačem terenu v Ženevi premagali švedsko Skellefteo s 3:2 (3:1, 0:0, 0:1). Servette je prva švicarska ekipa z lovoriko v ligi prvakov. V ligaški obliki je najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje potekalo deveto sezono. Servette je kot prvak nasledil lanske zmagovalce, finsko Tapparo iz Tampereja. V prejšnjih letih so imeli sicer največ uspeha hokejisti Frolunde iz Göteborga s štirimi naslovi (2016, 2017, 2019, 2020), po enkrat pa so zmagali še švedska Luela (2015), finski Jyväskylä (2018) in švedski Rögle (2022).

BERLIN - Nemško športno javnost je danes pretresla novica, da je ponoči pri 63 letih umrl nekdanji nogometni zvezdnik Andreas Brehme. Nekdanji nogometaš Kaiserslauterna, Bayerna in Interja je bil najbolj znan po odločilnem zadetku za nemško reprezentanco v finalu svetovnega prvenstva 1990 v Italiji proti Argentini.