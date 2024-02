Poročilo: Slovenija med tarčami trojanskega konja za krajo bančnih podatkov

Ljubljana, 22. februarja - Slovenija se je poleg Slovaške in Češke znašla med najnovejšimi tarčami trojanskega konja Anatsa, so ugotovili raziskovalci podjetja ThreatFabric, ki se ukvarja z odkrivanjem goljufij. Z njim se goljufi prek zlonamernih aplikacij prijavijo v mobilno banko in izvedejo nakazilo denarja, so pojasnili v centru za kibernetsko varnost SI-CERT.