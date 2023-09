Žrtve spletnih prevar naj ne bo strah ali sram prositi za pomoč

Ljubljana, 29. septembra - Evropski mesec kibervarnosti, bo oktobra v središče postavil starejše uporabnike spleta in njihove digitalne veščine, je na skupni novinarski konferenci s SI-CERT in programom Varni na internetu povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Žrtvam spletnih prevar so sporočili, naj jih ne bo strah ali sram prositi za pomoč.