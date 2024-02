Rusija ob obletnici streljanja na protestnike na Majdanu krepi napade na Ukrajino

Kijev, 20. februarja - V zadnjih 24 urah je prišlo do 81 spopadov z ruskimi silami, ki so tudi izvedle 87 napadov iz zraka, je danes sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je v enem od napadov v regiji Sumi umrlo pet civilistov. Do okrepljenih ruskih napadov prihaja v času, ko Ukrajina obeležuje 10. obletnico streljanja na protestnike na kijevskem trgu Majdan.