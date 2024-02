Ministrstvo: Ladja Triglav bo po prenovi in preoborožitvi plovna še 30 let

Ljubljana, 20. februarja - Vojaška ladja Triglav bo po prenovi in preoborožitvi plovna še naslednjih 30 let, v tem času pa razen rednega vzdrževanja ne bo potrebovala dodatnih investicijskih posegov, je za STA ocenilo obrambno ministrstvo. Cena primerljivega novega plovila bi znašala 50 milijonov evrov brez DDV, so še pojasnili.