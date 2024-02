Stojnice s knjigami bodo med OI lahko ostale ob Seni

Pariz, 20. februarja - Slovite pariške zelene stojnice z rabljenimi knjigami ob bregovih Sene bodo lahko med otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger ostale, kjer so, in jih ne bo treba seliti. To je prejšnji teden po več mesecih pogajanj sporočil kar francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval policijo, naj ohrani vse knjižne stojnice.