V času olimpijskih iger v Pariz potujeta tudi dve gospodarski delegaciji

Ljubljana, 17. maja - Poslovni dogodki ob robu športnih prireditev so se po navedbah javne agencije Spirit Slovenija izkazali za odlično izhodišče za sklepanje poslov, zato skupaj s partnerji pripravljajo dve gospodarski delegaciji, ki bosta v času olimpijskih iger potovali v Pariz. Prijave zbirajo do 20. maja oziroma do zapolnitve prostih mest.