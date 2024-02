NIJZ: Akutne okužbe dihal v upadu

Ljubljana, 19. februarja - V drugem tednu februarja je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaznati upad števila obiskov in posvetov v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva zaradi akutnih okužb dihal. Upadlo je število zaznanih primerov gripe, covida-19 in ostalih akutnih okužb dihal, so objavili na spletni strani NIJZ.