Pregled - šport, 19. 2. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je izrazil ogorčenje in obsodil dogajanje na včerajšnji nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. Huliganstvo in nasilje nimata kaj iskati v športu, je dejal premier in izrazil svojo skrb in željo po čim prejšnjem okrevanju vseh poškodovanih.

LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zahteval poročilo policije glede varovanja nogometne tekme med Muro in Mariborom, je v sporočilu za javnost zapisalo ministrstvo za notranje zadeve. Poklukar je prek Direktorata za policijo in druge varnostne naloge zahteval poročilo policije o njihovih ukrepih v povezavi z varovanjem tekme v Murski Soboti.

LLJUBLJANA - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je obsodil dogajanje na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. Kot je zapisal, smo bili namesto praznika nogometa priča nedopustnem izbruhu huliganstva.

BRDO PRI KRANJU - Nogometna zveza Slovenije je na spletni strani državnega prvenstva zapisala, da je dvoboj 22. kroga Prve lige Telemach med Koprom in Muro prestavljen. Razlog so težave nekaterih nogometašev Mure po sinočnjem navijaškem incidentu v Fazaneriji na tekmi proti Mariboru. NZS je odprla tudi disciplinski postopek in preiskavo incidenta v Murski Soboti.

LJUBLJANA - Strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta je po navijaških izgredih na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom opozoril, da imajo klubi poglavitno odgovornost za delo s svojimi navijači. Ko organizirani navijači prestopijo mejo športnega navijanja, se jim morajo klubi odreči.

LJUBLJANA - V navijaški skupini Viole so se danes pridružili obsodbam nedeljskega dogajanja na nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. V objavi na družbenem omrežju Facebook je skupina incident pripisala neodgovornemu posamezniku in se izrekla za strogo nasprotnico uporabe pirotehničnih sredstev z učinkom poka.

MURSKA SOBOTA - Na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach med Muro in Mariborom je bilo zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče poškodovanih pet nogometašev in en član strokovnega štaba Mure ter mladi pobiralec žog. V bolnišnici bo na opazovanju vsaj do srede preživel nogometaš Niko Kasalo.

BUSAN - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca si je po zmagi proti Kanadi s 3:0 že zagotovila nastop v osmini finala ekipnega svetovnega prvenstva v južnokorejskem Busanu. Za konec skupinskega dela bo igrala še proti odpisani Maleziji.

ATENE - Tudi drugi dan članskega evropskega jadralskega prvenstva v Grčiji, ki šteje tudi kot kvalifikacijsko sito za olimpijske igre letos poleti v Parizu, organizatorji niso imeli sreče z vetrom, je sporočila Jadralna zveza Slovenije. Odpadli so namreč vsi plovi.

MANILA - Mednarodni olimpijski komite je zavrnil prošnjo krovne filipinske zveze, da bi filipinski boksarski legendi Mannyju Pacquaiau izdali posebno povabilo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Pacquaiao je namreč pri 45 letih presegel starostno mejo za nastop na OI.

NEAPELJ - Italijanski nogometni prvak Napoli se je 48 ur pred obračunom proti Barceloni v ligi prvakov razšel s trenerjem Walterjem Mazzarrijem in ga zamenjal s selektorjem Slovaške Francescom Calzono, je potrdil lastnik kluba izpod Vezuva Aurelio De Laurentiis.

PITTSBURGH - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali v Pittsburghu. Na zadnji od štirih tekem v gosteh pri moštvih vzhodne konference so vknjižili novo zmago. Pingvine so premagali z 2:1 ter pokvarili dan Jaromira Jagra, ko so v dvorani PPG Paints Arena upokojili njegov dres.

INDIANAPOLIS - Košarkarji vzhodne konference so na revialni tekmi zvezd severnoameriške lige NBA na krilih 39 točk Damiana Lillarda z 211:186 premagali zahod, za katerega je igral slovenski zvezdnik Luka Dončić in dosegel po sedem točk, skokov in asistenc. Jaylen Brown je k zmagi vzhoda na 73. All-Staru s sklopi dodal 36 točk, Tyrese Haliburton pa 32.