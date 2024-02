Pregled - svet, 19. 2. (ponedeljek)

BRUSELJ - Zunanji ministri članic Evropske unije so vzpostavili pomorsko operacijo EU v Rdečem morju za zaščito trgovskih ladij pred napadi jemenskih hutijevcev. Kot je že pred časom napovedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, bo vojaška misija z imenom Aspides povsem defenzivne narave. Njena naloga bo spremljanje trgovskih ladij in odvračanje s prisotnostjo. Delovala bo zgolj na morju in ne bo izvajala nobenih operacij na kopnem. Operativni štab bo po neuradnih informacijah v Grčiji.

BERLIN - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na srečanju Krščansko-demokratske unije (CDU) v Berlinu potrdila, da se bo potegovala za nov petletni mandat na čelu Evropske komisije. Von der Leyen so soglasno podprli v CDU. Predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber, ki prihaja iz vrst Krščansko socialne unije (CSU), sestrske stranke CDU, je napoved pozdravil.

MOSKVA - Materi preminulega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega tretji dan zapored niso dovolili, da bi videla sinovo truplo, je sporočila tiskovna predstavnica pokojnika. Ljudmila Navalna je v soboto odpotovala v zapor na skrajni sever Rusije, kjer je bil njen sin zaprt. Pokojnikova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš je od oblasti zahtevala, da truplo nemudoma predajo svojcem, a se to še ni zgodilo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da ne more povedati, kdaj bo truplo izročeno družini, češ da to ni v pristojnosti predsednikovega urada. Jarmiš pa je kasneje sporočila, da so jim ruski preiskovalci dejali, da vsaj dva tedna ne bodo izročili trupla preminulega politika. Vzrok smrti Navalnega še ni znan, oblasti pa so uvedle preiskavo.

BRUSELJ/BERLIN/STOCKHOLM/... - Vdova nedavno preminulega ruskega opozicijskega voditelja Julija Navalna je v videoposnetku dejala, da je pred tremi dnevi Vladimir Putin ubil njenega moža, Alekseja Navalnega. Zagotovila je, da bo nadaljevala njegovo delo in se borila za svobodo Rusije. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po srečanju ministrov z Julijo Navalno zagotovil, da bo Moskva odgovarjala. Po zasedanju je Borrell sporočil še, da so ministri podprli njegov predlog, da po Navalnem poimenujejo režim EU, namenjen kaznovanju kršiteljev človekovih pravic po svetu. Nemčija, Švedska, Finska, Španija, Estonija, Latvija in Litva pa so po smrti Navalnega na pogovor poklicale ruske veleposlanike oziroma odpravnike poslov v svojih državah. Nemčija in Švedska sta tudi pozvali k novim sankcijam proti Rusiji, baltske države pa so Moskvo pozvale, naj družini izroči truplo Navalnega.

MOSKVA - Ruska sodišča so minuli konec tedna na zaporne kazni obsodila več kot 150 ljudi, ki so bili pridržani na shodih v spomin na opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v kazenski koloniji. Na do 14 dni zapora so bili obsojeni zaradi kršenja stroge ruske zakonodaje, ki ureja proteste. Samo v Sankt Peterburgu so sodniki v soboto in nedeljo 154 ljudi obsodili na zaporne kazni do 14 dni, je razvidno iz odločitev, ki so jih objavila sodišča. Skupine za človekove pravice in neodvisni mediji so poročali o več podobnih obsodbah tudi v drugih mestih v Rusiji.

HAAG - Pred Meddržavnim sodiščem se je začel postopek o očitanem spornem delovanju Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih. Gre za postopek, ki ga je sprožila Generalna skupščina ZN na podlagi resolucije iz decembra 2022, že pred aktualno izraelsko ofenzivo v Gazi. Palestinski zunanji minister Rijad al Maliki je dejal, da pod izraelsko oblastjo njegovo ljudstvo trpi zaradi kolonializma in apartheida.

TEL AVIV - Če Hamas do 10. marca ne bo osvobodil vseh talcev, se bo začela ofenziva na Rafo na jugu Gaze, je v nedeljo opozoril član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc. To je prvič, da je Izrael napovedal, kdaj naj bi se začela napovedana ofenziva na mesto, kamor se je pred nasiljem zateklo približno 1,5 milijona Palestincev. Ganc je dodal, da bo Izrael pred tem v dialogu z ZDA in Egiptom tamkajšnjim civilistom omogočil evakuacijo. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je število ubitih v izraelski ofenzivi na območju enklave preseglo 29.000, večina žrtev je žensk in otrok. Poleg 29.092 mrtvih so v Gazi od 7. oktobra našteli še več kot 69.000 ranjenih.

BRUSELJ - Zunanji ministri 26 držav članic EU so Izrael pozvali, naj ne izvede vojaške operacije v Rafi na jugu območja Gaze, saj bi to še poslabšalo že tako katastrofalne humanitarne razmere, je po zasedanju sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. S tem se po neuradnih informacijah ni strinjala zgolj Madžarska.

ŽENEVA/KIJEV - Mednarodni komite Rdečega križa (ICRC) je sporočil, da še naprej poskuša izvedeti, kaj se je zgodilo s približno 23.000 ljudmi, ki ob bližajoči se drugi obletnici začetka vojne v Ukrajini še vedno ostajajo pogrešani. Gre za največjo tovrstno operacijo ICRC po drugi svetovni vojni. ICRC je v preteklih dveh letih prejel več kot 115.000 klicev, pisem in osebnih prošenj obupanih družin iz Rusije in Ukrajine, ki iščejo pogrešane sorodnike. Do konca januarja so skupaj z mednarodnimi partnerji pomagali zagotoviti informacije 8000 družinam, je sporočil urad.

KIJEV - Ukrajina je sprožila preiskavo o domnevnem streljanju osmih neoboroženih ukrajinskih vojakov v ruskem ujetništvu, je v nedeljo sporočil urad tožilca v delno zasedeni ukrajinski regiji Doneck. Predmet preiskave bosta incidenta v mestu Avdijivka in vasi Vesele pri Bahmutu. Na enem od kanalov na omrežju Telegram je bil v nedeljo objavljen zapis o 'usmrtitvi šestih ujetnikov' po ruski zasedbi Avdijivke, kot pa je kasneje navedlo tožilstvo so branilci huje ranjeni in čakajo na evakuacijo.

MOSKVA/KIJEV - Enajst otrok, ki so jih Rusi premestili iz zasedenih delov Ukrajine, bo po posredovanju Katarja zapustilo Rusijo, v torek pa naj bi se vrnili k svojim družinam v Ukrajini. Oblasti v Kijevu so večkrat obtožile Ruse, da v Ukrajini ugrabljajo otroke, v Moskvi pa trdijo, da so otroke na rusko ozemlje prepeljali zaradi varnosti.

NEW YORK - Na zasedanju Varnostnega sveta ZN so se seznanili s položajem v Somaliji. Položaj v državi se izboljšuje od začetka mandata predsednika Hasana Šejka Mohamuda leta 2022 in Somalija je konec lanskega leta izpolnila pogoje za odpis 4,5 milijarde dolarjev dolga po programu pobude za močno zadolžene države in letos se ji po ocenah Mednarodnega denarnega sklada obeta 2,4-odstotna gospodarska rast.

TEL AVIV - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v nedeljo izraelsko ofenzivo v Gazi primerjal s holokavstom in dodal, da ne gre za vojno, temveč za genocid. Izrael je njegove izjave že obsodil in na pogovor poklical brazilskega veleposlanika. Prav tako je Tel Aviv Lulo razglasil za nezaželeno osebo. Brazilija je zaradi tega na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika, svojega pa odpoklicala iz Izraela.

ANKARA - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po pogovorih predsednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva pozval k zmanjšanju napetosti s sosednjo Armenijo in k prizadevanjem za trajen mir. Ocenil je, da se je po koncu zasedbe Gorskega Karabaha odprlo zgodovinsko okno priložnosti za trajen mir med Armenijo in Azerbajdžanom in da je pomembno, da se to okno znova ne zapre.

BRUSELJ - Evropska komisija je začela uradni postopek zoper družbo TikTok, v katerem bo preiskovala domnevne kršitve pravil za zaščito mladoletnikov na spletu na podlagi akta o digitalnih storitvah. Med drugim bo ugotavljala, ali so pri TikToku uvedli ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov in okrepili transparentnost platforme.

BEOGRAD - V Beogradu so konstitutivno sejo mestne skupščine zaradi nesklepčnosti preložili na 1. marec. Zaradi nezmožnosti vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), da oblikuje večino, se kot vse bolj verjeten scenarij omenja ponovitev volitev. K temu sicer zaradi domnevnih nepravilnosti poziva liberalna opozicija.