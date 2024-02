Kremelj: Preiskava smrti Navalnega je še vedno v teku

Moskva, 19. februarja - Preiskava smrti ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega je še vedno v teku, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in ponovno obsodil izjave, ki odgovornost za smrt Navalnega pripisujejo Rusiji. Ob tem je pojasnil, da ne more povedati, kdaj bo truplo izročeno družini, češ da to ni v pristojnosti predsednikovega urada.