V Rusiji zaradi udeležbe na shodih v spomin na Navalnega obsojenih več kot 150 ljudi

Moskva, 19. februarja - Ruska sodišča so minuli konec tedna na zaporne kazni obsodila najmanj 150 ljudi, ki so bili pridržani na shodih v spomin na opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v kazenski koloniji. Na do 14 dni zapora so bili obsojeni zaradi kršenja stroge ruske zakonodaje, ki ureja proteste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.