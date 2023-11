Izrael zaradi komentarjev o Gazi poklical na pogovor veleposlanika Španije in Belgije

Tel Aviv, 24. novembra - Izraelsko zunanje ministrstvo je danes na pogovor poklicalo veleposlanika Španije in Belgije in jima izrazilo protest zaradi komentarjev, ki sta jih podala voditelja njunih držav. Tako španski premier Pedro Sanchez kot njegov belgijski kolega Alexander De Croo sta bila ob današnjem obisku Rafe kritična do uničenja in smrti civilistov v Gazi.