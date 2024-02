Študija: V Afriki se zaradi podnebnih sprememb hitro talijo ledeniki

Berlin, 19. februarja - Ledeniki v Afriki se zaradi podnebnih sprememb hitro talijo, številni pa bi lahko do sredine stoletja izginili, ugotavlja pred dnevi objavljena študija v reviji Environmental Research. Samo na Kilimandžaru, gori Kenija in gorovju Rwenzori so se namreč površine ledenikov od začetka 21. stoletja več kot prepolovile.