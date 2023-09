Švicarski ledeniki v dveh letih izgubili deset odstotkov mase

Bern, 28. septembra - Po dveh zaporednih letih izjemnega segrevanja v Alpah so švicarski ledeniki izgubili deset odstotkov svoje mase, kolikor so je pred tem izgubili v skupno treh desetletjih do leta 1990, je razkrilo danes objavljeno poročilo posebne komisije švicarske akademije znanosti. Svari, da bi se lahko razmere še poslabšale.