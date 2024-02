V ruskih napadih na vzhodu Ukrajine najmanj tri smrtne žrtve

Kijev, 18. februarja - V ruskih napadih z droni in raketami na vzhodu Ukrajine so bili ubiti najmanj trije ljudje, so davi sporočile lokalne oblasti. Doslej so iz ruševin porušene stanovanjske stavbe v mestu Kramatorsk v regiji Doneck, ki jo je ponoči zadela raketa, izkopali dve trupli, je na Telegramu zapisal vojaški guverner regije Doneck Vadim Filaškin.